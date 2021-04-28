Бив свою дівчину головою: перший суд над легендою МЮ

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед Раян Гіггз заперечує звинувачення на свою адресу, але від роботи на посаді головного тренера збірної Уельсу його вже усунули

Раян Гіггз / Фото: Reuters

У Манчестері відбувся перший суд над знаменитим ексгравцем МЮ валлійцем Раяном Гіггзом, якого звинувачують у нападі на двох жінок. Гіггз не визнав свою провину. Наступне засідання відбудеться 26 травня.

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Нагадаємо, Гіггза звинувачують в завданні тілесних ушкоджень його колишній дівчині Кейт Гревілл. Прокурор стверджує, що Раян, серед іншого, бив її головою. Також, за словами обвинувача, Гіггз, будучи тоді напідпитку, напав і на молодшу сестру Кейт – Емму. Інцидент мав місце минулої весни в будинку Гіггза вартістю 2 млн євро.

Як повідомляє WalesOnline, під час засідання Гіггз встав, щоб назвати своє ім'я, вік і адресу, а також заявив, що наполягає на своїй невинуватості і має намір обілити своє ім'я.

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Проте, як ми писали раніше, не чекаючи вердикту суду, футбольна асоціація Уельсу усунула Раяна Гіггза з посади головного тренера валлійської збірної. На Євро його замінить Роберт Пейдж.

Відзначимо, що до стосунків з Кейт Гревілл Гіггз розлучився з дружиною Стейсі, якій вісім років зраджував з жінкою свого брата Родрі – Наташею.