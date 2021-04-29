Тренеру Порту за 13 слов дали 10 тысяч евро штрафа. И это еще не все

Сержиу Консейсау / Фото: Reuters
Главный тренер Порту Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра, информирует A Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола.
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46-летний специалист наказан за то, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с Морейренсе (1:1) сказал судье: "Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор".
Консейсау также заплатит штраф в размере 10,2 тыс. евро.
За пять туров до финиша чемпионата Португалии Порту занимает второе место (67 очков), отставая на шесть баллов от Спортинга.
Интересно, что это уже не первый скандал с участием Консейсау за последнее время. Ранее тренер Порту пожаловался, что его послал коуч Челси Тухель. Однако последний эти обвинения опроверг.
Напомним, Порту имел шанс вернуться в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, если бы УЕФА исключил из нее создателей скандальной Суперлиги Челси, Манчестер Сити и Реал. Однако до этого не дошло.