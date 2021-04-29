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Тренеру Порту за 13 слов дали 10 тысяч евро штрафа. И это еще не все

29 апреля, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник "драконов" Сержиу Консейсау наказан штрафом и дисквалификацией за то, что после ничейного матча с Морейренсе обозвал арбитра вором

Сержиу Консейсау

Сержиу Консейсау / Фото: Reuters

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра, информирует A Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола.

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46-летний специалист наказан за то, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с Морейренсе (1:1) сказал судье: "Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор".

Консейсау также заплатит штраф в размере 10,2 тыс. евро.

За пять туров до финиша чемпионата Португалии Порту занимает второе место (67 очков), отставая на шесть баллов от Спортинга.

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Интересно, что это уже не первый скандал с участием Консейсау за последнее время. Ранее тренер Порту пожаловался, что его послал коуч Челси Тухель. Однако последний эти обвинения опроверг.

Напомним, Порту имел шанс вернуться в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, если бы УЕФА исключил из нее создателей скандальной Суперлиги Челси, Манчестер Сити и Реал. Однако до этого не дошло.

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