Прощавай, Реале, МанСіті і Челсі! В 1/2 ЛЧ їх замінять Баварія, Боруссія і Порту

Це найвірогідніший сценарій на той випадок, якщо УЄФА таки виключить учасників Суперліги з нинішньої Ліги чемпіонів. Хоча є ще один варіант

УЄФА може повернути Баварію, Боруссію Д і Порту до нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє Twitter Bayern & Germany з посиланням на Bild.

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Комітет УЄФА збереться в п'ятницю, 23 квітня, щоб обговорити виключення команд революційної і скандальної Суперліги з півфіналів поточної Ліги чемпіонів. Якщо це станеться, є два можливих сценарії: або ПСЖ одразу отримає титул, або Баварія, Боруссія Д і Порту, що вибули в 1/4 фіналу, повернуться до турніру і гратимуть в півфіналах замість засновників Суперліги Манчестер Сіті, Челсі і Реала.

Неймар и Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

Малоймовірно, що парижани просто отримають титул, оскільки це означатиме втрату великої суми прибутку за ТВ-контрактом, якщо півфінали і фінал не будуть зіграні.

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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

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Раніше президент Данської футбольної спілки і член виконкому УЄФА Єспер Меллер заявив, що Реал, Манчестер Сіті і Челсі, які заявили про участь в європейській Суперлізі, можуть бути дискваліфіковані з Ліги чемпіонів.

В 1/2 ЛЧ 27/28 квітня і 4/5 травня мали б зіграти Реал – Челсі і ПСЖ – МанСіті. Єдиним клубом на цій стадії, котрий не ввійшли до Суперліги, є Парі Сен-Жермен.

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Раніше ми писали, що Суперліга зруйнує європейський футбол: що чекає на Україну та інші дрібні країни.

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