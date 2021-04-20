Прощавай, Реале, МанСіті і Челсі! В 1/2 ЛЧ їх замінять Баварія, Боруссія і Порту

УЄФА може повернути Баварію, Боруссію Д і Порту до нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє Twitter Bayern & Germany з посиланням на Bild.
Комітет УЄФА збереться в п'ятницю, 23 квітня, щоб обговорити виключення команд революційної і скандальної Суперліги з півфіналів поточної Ліги чемпіонів. Якщо це станеться, є два можливих сценарії: або ПСЖ одразу отримає титул, або Баварія, Боруссія Д і Порту, що вибули в 1/4 фіналу, повернуться до турніру і гратимуть в півфіналах замість засновників Суперліги Манчестер Сіті, Челсі і Реала.
Неймар и Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos
Малоймовірно, що парижани просто отримають титул, оскільки це означатиме втрату великої суми прибутку за ТВ-контрактом, якщо півфінали і фінал не будуть зіграні.
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
Раніше президент Данської футбольної спілки і член виконкому УЄФА Єспер Меллер заявив, що Реал, Манчестер Сіті і Челсі, які заявили про участь в європейській Суперлізі, можуть бути дискваліфіковані з Ліги чемпіонів.
В 1/2 ЛЧ 27/28 квітня і 4/5 травня мали б зіграти Реал – Челсі і ПСЖ – МанСіті. Єдиним клубом на цій стадії, котрий не ввійшли до Суперліги, є Парі Сен-Жермен.
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