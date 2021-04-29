Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті

Верратті і Гвардіола / Фото: Reuters
Під час півфінального матчу Ліги чемпіонів між французьким Парі-Сен Жермен і англійським Манчестер Сіті головного тренера гостей Хосепа Гвардіолу образив півзахисник парижан Марко Верратті.
Нагадаємо, програючи в рахунку, Манчестер Сіті здолав ПСЖ 2:1.
Як повідомляє Football Italia, в одному з епізодів, коли півзахисник ПСЖ Верратті зробив небезпечний підкат, намагаючись відібрати м'яч у футболіста Манчестер Сіті, Гвардіола звернувся до арбітра з проханням покарати італійця. Це почув сам Верратті і нахамив Хосепу іспанською мовою: "Чого ти хочеш? Стули пельку! "
Саме цю фразу 28-річного Верратті 50-річному Гвардіолі чітко почули коментатори телеканалу Sky Sport Italia.
Однак вона пролетіла повз вуха німецького рефері поєдинку Фелікса Бриха, тому за свій довгий язик Вератті покарання не отримав.
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Раніше ми писали, що за гру з ПСЖ український легіонер МанСіті Зінченко отримав таку ж оцінку, як і лідер парижан Неймар. З передачі Олександра де Брюйне забив переломний в матчі гол.
Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня. Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з кращим у протистоянні Реал – Челсі, перший поєдинок яких в Мадриді завершився внічию 1:1.