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На місце Моурінью в Тоттенгемі стоїть черга іменитих тренерів

27 квітня, 21:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Очолити лондонську команду, яка хотіла увійти в Суперлігу, можуть Гарет Саутгейт, Ерік тен Гаг, Роберто Мартінес і Ральф Рангнік

Не найкращі часи зараз переживає Тоттенгем після звільнення Жозе Моурінью. "Шпори" замінили португальця 29-річним хлопцем, що завершив кар'єру після перелому черепа. Лондонці сподівалися отримати в свої ряди перспективного Юліана Нагельсманна, але його перехопила Баварія.

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Тепер же Тоттенгем вибирає серед декількох добре відомих тренерів, пише англійське видання The Telegraph.

Головним кандидатом вважають 51-річного наставника Аякса нідерландця Еріка тен Хага. Також в короткому списку значаться іспанський тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес і навіть керманич збірної Англії Гарет Саутгейт. Ще називають ім'я досвідченого німця Ральфа Рангніка, котрий відзначився гарною роботою в Гоффенхаймі і Лейпцигу. Правда, він вже півтора року перебуває без практики.

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Зараз Тоттенгем посідає сьоме місце в чемпіонаті Англії і навіть не потрапляє до Ліги Європи. Правда, команда супербомбардира Гаррі Кейна всього на одне очко відстає від Ліверпуля і на два – від Вест Гема.

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Дивіться, як Динамо (Загреб) вибило Тоттенгем із Ліги Європи:

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