На место Моуринью в Тоттенхэме стоит очередь именитых тренеров

Возглавить лондонскую команду, которая хотела войти в Суперлигу, могут Гарет Саутгейт, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Ральф Рангник

Не лучшие времена сейчас переживает Тоттенхэм после увольнения Жозе Моуринью. "Шпоры" заменили португальца 29-летним парнем, завершившим карьеру после перелома черепа. Лондонцы надеялись заполучить в свои ряды перспективного Юлиана Нагельсманна, но его перехватила Бавария.

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Теперь же Тоттенхэм выбирает среди нескольких хорошо известных тренеров, пишет английское издание The Telegraph.

Главным кандидатом считают 51-летнего наставника Аякса нидерландца Эрика тен Хага. Также в коротком списке значатся испанский тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и даже рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт. Еще называют имя опытного немца Ральфа Рангника, отметившегося хорошей работой в Хоффенхайме и Лейпциге. Правда, он уже полтора года находится без практики.

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Сейчас Тоттенхэм занимает седьмое место в чемпионате Англии и даже не попадает в Лигу Европы. Правда, команда супербомбардира Гарри Кейна всего на одно очко отстает от Ливерпуля и на два – от Вест Хэма.

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Смотрите, как Динамо (Загреб) выбило Тоттенхэм из Лиги Европы: