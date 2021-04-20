Тоттенхэм заменил Моуринью 29-летним парнем, завершившим карьеру после перелома черепа

Руководство Тоттенхэма доверило команду неопытному Райану Мейсону, для которого это первый тренерский опыт в карьере. Мейсон вынужден был завершить карьеру в 26 лет, а сейчас ему всего 29

Лондонский Тоттенхэм сделал очень необычный выбор в качестве замены уволенного накануне Жозе Муоринью. Новым наставником команды стал 29-летний Райан Мейсон. Он будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Реклама

Мейсон является воспитанником лондонского клуба и дебютировал за первую команду в 17 лет еще в 2008 году. После череды аренд он вернулся в первую команду лишь в 2014-м, а спустя два года был продан в Халл Сити.

22 января 2017 года в матче против Челси Мейсон получил перелом черепа и пропустил целый год из-за длительного лечения. Но все же по советам врачей футболист вынужден был завершить карьеру в феврале 2018 года, когда ему был всего 26 лет.

Райан сразу же вошел в тренерский штаб Тоттенхэма, а затем возглавлял молодежные команды клуба. Первым матчем в тренерской карьере Мейсона станет финал Кубка лиги против Манчестер Сити (25 апреля).

Смотрите как Тоттенхэм проиграл Динамо и вылетел из Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама