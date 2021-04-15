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Гвардиола повторил рекорд Моуринью, а Фоден скопировал Мбаппе в Лиге чемпионов

15 апреля, 08:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер Манчестер Сити восьмой раз вывел команду в полуфинал, что ранее удавалось только Жозе Моуринью, Фил Фоден забил в обоих матчах Боруссии

В среду около полуночи стали известны все полуфиналисты элитного турнира. Напомним все результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. После вчерашних игр статистики обнаружили несколько примечательных фактов.

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Наставник Манчестер Сити 50-летний Хосеп Гвардиола догнал именитого португальца Жозе Моуринью по выходам в полуфинал Лиги чемпионов. Оба специалиста добивались подобного по восемь раз. Интересно, что они по два раза выигрывали главный еврокубок, но у испанца есть еще шанс сделать "хет-трик".

А форвард английской команды Фил Фоден стал лишь вторым в истории футболистом моложе 21 года, который забивал в обоих поединках плей-офф на четвертьфинальной стадии. Ранее такое удавалось лишь французу Килиану Мбаппе в дуэлях Монако и той же дортмундской Боруссии – в сезоне 2016/17.

Темнокожий английский полузащитник Джуд Беллингем в 17 лет и 289 дней стал вторым по молодости игроком, отличившимся голом в матчах ЛЧ на выбывание. Рекорд принадлежит Бояну Кркичу из Барселоны, который огорчил Шальке в апреле 2008-го в возрасте 17 лет и 217 дней.

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При этом лишь второй раз в истории в одной игре плей-офф отличились два футболиста моложе 21 года.

Смотрите, как Манчестер Сити обыграл Боруссию в Дортмунде:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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