Українська
$ 27,93
33,28

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

13 апреля, 09:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Во вторник и среду проходят по два ответных поединка второго раунда плей-офф: ПСЖ – Бавария, Ливерпуль – Реал, Боруссия Д – МанСити, Челси – Порту

На этой неделе определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2020/2021. По большому счету, после первых игр 1/4 финала никто не может уверенно говорить о завоевании путевки в следующий раунд, хотя и выявились фавориты.

Реклама

На прошлой неделе молодого обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов.

В играх вторника ПСЖ и Челси отстаивают преимущество, добытое на чужих полях. А в среду Боруссия и Ливерпуль пытаются отыграть гостевые поражения. Вашему вниманию – расписание трансляций, ставки букмекеров и оперативные результаты матчей.

Вторник, 13 апреля

22:00. ПСЖ – Бавария (первый матч – 3:2), ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры (на игру): 2.90 – 4.10 – 2.25
Ставки на проход: 1.33 – 3.50

Реклама

22:00. Челси – Порту (2:0), ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры (на игру): 1.85 – 3.80 – 4.30
Ставки на проход: 1.05 – 14.50

Среда, 14 апреля

В тренде
Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

22:00. Боруссия Д – Манчестер Сити (первый матч – 1:2), ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры (на игру): 5.10 – 4.30 – 1.65
Ставки на проход: 7.20 – 1.12

22:00. Ливерпуль – Реал (1:3), ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры (на игру): 2.00 – 3.95 – 3.50
Ставки на проход: 4.50 – 1.25

Читайте также: судью, попросившего у Холанда автограф, наказали.

Реклама

Смотрите, как Реал обыграл Ливерпуль на прошлой неделе:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол расписание Лига чемпионов результаты Ливерпуль четвертьфинал реал
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финала
Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финалаЛига чемпионов
Два Зинченко в Манчестер Сити:
Два Зинченко в Манчестер Сити: "горожане" заключили сделку со звездойФутбол
Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионов
Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионовЛига чемпионов
Реванш за финал! Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Баварией
Реванш за финал! Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над БавариейЛига чемпионов
Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мира
Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять