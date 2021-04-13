Расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник и среду проходят по два ответных поединка второго раунда плей-офф: ПСЖ – Бавария, Ливерпуль – Реал, Боруссия Д – МанСити, Челси – Порту

На этой неделе определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2020/2021. По большому счету, после первых игр 1/4 финала никто не может уверенно говорить о завоевании путевки в следующий раунд, хотя и выявились фавориты.

Реклама

На прошлой неделе молодого обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов.

В играх вторника ПСЖ и Челси отстаивают преимущество, добытое на чужих полях. А в среду Боруссия и Ливерпуль пытаются отыграть гостевые поражения. Вашему вниманию – расписание трансляций, ставки букмекеров и оперативные результаты матчей.

Вторник, 13 апреля

22:00. ПСЖ – Бавария (первый матч – 3:2), ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры (на игру): 2.90 – 4.10 – 2.25

Ставки на проход: 1.33 – 3.50

Реклама

22:00. Челси – Порту (2:0), ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры (на игру): 1.85 – 3.80 – 4.30

Ставки на проход: 1.05 – 14.50

Среда, 14 апреля

В тренде Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

22:00. Боруссия Д – Манчестер Сити (первый матч – 1:2), ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры (на игру): 5.10 – 4.30 – 1.65

Ставки на проход: 7.20 – 1.12

22:00. Ливерпуль – Реал (1:3), ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры (на игру): 2.00 – 3.95 – 3.50

Ставки на проход: 4.50 – 1.25

Читайте также: судью, попросившего у Холанда автограф, наказали.

Реклама

Смотрите, как Реал обыграл Ливерпуль на прошлой неделе:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама