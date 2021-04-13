Расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

На этой неделе определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2020/2021. По большому счету, после первых игр 1/4 финала никто не может уверенно говорить о завоевании путевки в следующий раунд, хотя и выявились фавориты.
На прошлой неделе молодого обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов.
В играх вторника ПСЖ и Челси отстаивают преимущество, добытое на чужих полях. А в среду Боруссия и Ливерпуль пытаются отыграть гостевые поражения. Вашему вниманию – расписание трансляций, ставки букмекеров и оперативные результаты матчей.
Вторник, 13 апреля
22:00. ПСЖ – Бавария (первый матч – 3:2), ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры (на игру): 2.90 – 4.10 – 2.25
Ставки на проход: 1.33 – 3.50
22:00. Челси – Порту (2:0), ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры (на игру): 1.85 – 3.80 – 4.30
Ставки на проход: 1.05 – 14.50
Среда, 14 апреля
22:00. Боруссия Д – Манчестер Сити (первый матч – 1:2), ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры (на игру): 5.10 – 4.30 – 1.65
Ставки на проход: 7.20 – 1.12
22:00. Ливерпуль – Реал (1:3), ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры (на игру): 2.00 – 3.95 – 3.50
Ставки на проход: 4.50 – 1.25
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Смотрите, как Реал обыграл Ливерпуль на прошлой неделе:
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