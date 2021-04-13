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Реванш за финал! ПСЖ выбил Баварию из Лиги чемпионов

13 апреля, 23:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пари Сен-Жермен по сумме двух матчей прошел прошлогоднего победителя ЛЧ Баварию и теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Французский Пари Сен-Жермен вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Парижский клуб по сумме двух матчей прошел мюнхенскую Баварию.

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В прошлом году эти команды встретились в финале Лиги чемпионов, который выиграли немцы. Теперь ПСЖ взял реванш. База была заложена неделю назад, когда французы добыли выездную победу – 3:2. Сегодня команды выдали боевой поединок. И те, и другие имели уйму моментов, чтобы забить. Трещали штанги, гнулись перекладины, сэйвили вратари. Выиграла Бавария благодаря голу Шупо-Мотинга.

Однако дальше идет ПСЖ за счет большего количества голов на чужом поле.

Пари Сен-Жермен – Бавария – 0:1
Гол: Шупо-Мотинг (40)

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Статистика матча:

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Первый матч выиграли англичане – 2:1.

Полуфиналы пройдут 24-25 апреля, 4-5 мая.

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ
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