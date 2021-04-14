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Шикарный гол не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов

14 апреля, 00:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Челси вышел в полуфинал Лиги чемпионов, английский клуб проиграл дома, но по по сумме двух матчей прошел португальский Порту

Английский Челси продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов несмотря на поражение от португальского Порту. Четвертьфинальные поединки прошли на нейтральном поле – в Севилье.

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Неделю назад Челси выиграл – 2:0. Вторничный поединок завершился победой Порту – 1:0. Автором единственного гола встречи стал Мехди Тареми, забивший мяч на 4 добавленной к основному времени минуте. Тареми просто шикарным ударом через себя отправил мяч в ворота.

Челси – Порту – 0:1
Гол: Тареми (90+4)

Статистика матча:

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Напомним, что в другом четвертьфинале Пари Сен-Жермен прошел Баварию по сумме двух матчей. Хотя дома парижане и уступили.

В полуфинале Челси сыграет с победителем пары Реал – Ливерпуль. Первый матч выиграли испанцы – 3:1.

Полуфиналы пройдут 24-25 апреля, 4-5 мая.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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