Шикарний гол не врятував Порту від вильоту з Ліги чемпіонів

Челсі вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, англійський клуб програв вдома, але по за сумою двох матчів пройшов португальський Порту

Англійський Челсі продовжує боротьбу за трофей Ліги чемпіонів незважаючи на поразку від португальського Порту. Чвертьфінальні поєдинки пройшли на нейтральному полі – в Севільї.

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Тиждень тому Челсі виграв – 2:0. Вівторковий поєдинок завершився перемогою Порту – 1:0. Автором єдиного гола зустрічі став Мехді Таремі, який забив м'яч на 4 доданій до основного часу хвилині. Таремі просто шикарним ударом через себе відправив м'яч у ворота.

Челсі – Порту – 0:1

Гол: Таремі (90 + 4)

Статистика матчу:

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Нагадаємо, що в іншому чвертьфіналі Парі Сен-Жермен пройшов Баварію за сумою двох матчів. Хоча вдома парижани і поступилися.

У півфіналі Челсі зіграє з переможцем пари Реал – Ліверпуль. Перший матч виграли іспанці – 3:1.

Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.

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