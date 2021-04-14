Шикарний гол не врятував Порту від вильоту з Ліги чемпіонів

Англійський Челсі продовжує боротьбу за трофей Ліги чемпіонів незважаючи на поразку від португальського Порту. Чвертьфінальні поєдинки пройшли на нейтральному полі – в Севільї.
Тиждень тому Челсі виграв – 2:0. Вівторковий поєдинок завершився перемогою Порту – 1:0. Автором єдиного гола зустрічі став Мехді Таремі, який забив м'яч на 4 доданій до основного часу хвилині. Таремі просто шикарним ударом через себе відправив м'яч у ворота.
Челсі – Порту – 0:1
Гол: Таремі (90 + 4)
Статистика матчу:
Нагадаємо, що в іншому чвертьфіналі Парі Сен-Жермен пройшов Баварію за сумою двох матчів. Хоча вдома парижани і поступилися.
У півфіналі Челсі зіграє з переможцем пари Реал – Ліверпуль. Перший матч виграли іспанці – 3:1.
Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.
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