Помста за фінал! ПСЖ вибив Баварію з Ліги чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Паризький клуб за сумою двох матчів пройшов мюнхенську Баварію.
У минулому році ці команди зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів, який виграли німці. Тепер ПСЖ взяв реванш. База була закладена тиждень тому, коли французи здобули виїзну перемогу – 3:2. Сьогодні команди видали бойовий поєдинок. І ті, і інші мали безліч моментів, щоб забити. Тріщали штанги, гнулися поперечини, сейвили воротарі. Виграла Баварія завдяки голу Шупо-Мотінга.
Однак далі йде ПСЖ за рахунок більшої кількості голів на чужому полі.
Парі Сен-Жермен – Баварія – 0:1
Гол: Шупо-Мотінг (40)
Статистика матчу
У півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд. Перший матч виграли англійці – 2:1.
Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.
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