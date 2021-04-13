Русский
$ 28,02
33,32

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Помста за фінал! ПСЖ вибив Баварію з Ліги чемпіонів

13 квітня, 23:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Парі Сен-Жермен за сумою двох матчів пройшов торішнього переможця ЛЧ Баварію і тепер зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Паризький клуб за сумою двох матчів пройшов мюнхенську Баварію.

Реклама

У минулому році ці команди зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів, який виграли німці. Тепер ПСЖ взяв реванш. База була закладена тиждень тому, коли французи здобули виїзну перемогу – 3:2. Сьогодні команди видали бойовий поєдинок. І ті, і інші мали безліч моментів, щоб забити. Тріщали штанги, гнулися поперечини, сейвили воротарі. Виграла Баварія завдяки голу Шупо-Мотінга.

Однак далі йде ПСЖ за рахунок більшої кількості голів на чужому полі.

Парі Сен-Жермен – Баварія – 0:1
Гол: Шупо-Мотінг (40)

В тренді
Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча
Реклама

Статистика матчу

У півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд. Перший матч виграли англійці – 2:1.

Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів онлайн

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Баварія ПСЖ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Два Зінченка в Манчестер Сіті:
Два Зінченка в Манчестер Сіті: "містяни" уклали угоду із зіркоюФутбол
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонів
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Реванш за фінал! Дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Баварією
Реванш за фінал! Дубль Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над БаварієюЛіга чемпіонів 2020/21
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світу
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти