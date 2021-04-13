Помста за фінал! ПСЖ вибив Баварію з Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен за сумою двох матчів пройшов торішнього переможця ЛЧ Баварію і тепер зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Паризький клуб за сумою двох матчів пройшов мюнхенську Баварію.

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У минулому році ці команди зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів, який виграли німці. Тепер ПСЖ взяв реванш. База була закладена тиждень тому, коли французи здобули виїзну перемогу – 3:2. Сьогодні команди видали бойовий поєдинок. І ті, і інші мали безліч моментів, щоб забити. Тріщали штанги, гнулися поперечини, сейвили воротарі. Виграла Баварія завдяки голу Шупо-Мотінга.

Однак далі йде ПСЖ за рахунок більшої кількості голів на чужому полі.

Парі Сен-Жермен – Баварія – 0:1

Гол: Шупо-Мотінг (40)

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Статистика матчу

У півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд. Перший матч виграли англійці – 2:1.

Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.

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