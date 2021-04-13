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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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Розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

13 квітня, 09:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У вівторок і середу проходять по два поєдинки у відповідь другого раунду плей-офф: ПСЖ – Баварія, Ліверпуль – Реал, Боруссія Д – МанСіті, Челсі – Порту

На цьому тижні визначаються всі півфіналісти Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. За великим рахунком, після перших ігор 1/4 фіналу ніхто не може впевнено говорити про завоювання путівки в наступний раунд, хоча і виявилися фаворити.

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Минулого тижня молодого кривдника Ліверпуля назвали найкращим у Лізі чемпіонів.

В іграх вівторка ПСЖ і Челсі відстоюють перевагу, здобуту на чужих полях. А в середу Боруссія і Ліверпуль намагаються відіграти гостьові поразки. До вашої уваги – розклад трансляцій, ставки букмекерів і оперативні результати матчів.

Вівторок, 13 квітня

22:00. ПСЖ – Баварія (перший матч – 3:2), ТБ: "Футбол 1"
Букмекери (на гру): 2.90 – 4.10 – 2.25
Ставки на прохід: 1.33 – 3.50

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22:00. Челсі – Порту (2:0), ТБ: "Футбол 2"
Букмекери (на гру): 1.85 – 3.80 – 4.30
Ставки на прохід: 1.05 – 14.50

Середа, 14 квітня

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22:00. Боруссія Д – Манчестер Сіті (перший матч – 1:2), ТБ: "Футбол 1"
Букмекери (на гру): 5.10 – 4.30 – 1.65
Ставки на прохід: 7.20 – 1.12

22:00. Ліверпуль – Реал (1:3), ТБ: "Футбол 2"
Букмекери (на гру): 2.00 – 3.95 – 3.50
Ставки на прохід: 4.50 – 1.25

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Дивіться, як Реал обіграв Ліверпуль минулого тижня:

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