Розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

На цьому тижні визначаються всі півфіналісти Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. За великим рахунком, після перших ігор 1/4 фіналу ніхто не може впевнено говорити про завоювання путівки в наступний раунд, хоча і виявилися фаворити.
Минулого тижня молодого кривдника Ліверпуля назвали найкращим у Лізі чемпіонів.
В іграх вівторка ПСЖ і Челсі відстоюють перевагу, здобуту на чужих полях. А в середу Боруссія і Ліверпуль намагаються відіграти гостьові поразки. До вашої уваги – розклад трансляцій, ставки букмекерів і оперативні результати матчів.
Вівторок, 13 квітня
22:00. ПСЖ – Баварія (перший матч – 3:2), ТБ: "Футбол 1"
Букмекери (на гру): 2.90 – 4.10 – 2.25
Ставки на прохід: 1.33 – 3.50
22:00. Челсі – Порту (2:0), ТБ: "Футбол 2"
Букмекери (на гру): 1.85 – 3.80 – 4.30
Ставки на прохід: 1.05 – 14.50
Середа, 14 квітня
22:00. Боруссія Д – Манчестер Сіті (перший матч – 1:2), ТБ: "Футбол 1"
Букмекери (на гру): 5.10 – 4.30 – 1.65
Ставки на прохід: 7.20 – 1.12
22:00. Ліверпуль – Реал (1:3), ТБ: "Футбол 2"
Букмекери (на гру): 2.00 – 3.95 – 3.50
Ставки на прохід: 4.50 – 1.25
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Дивіться, як Реал обіграв Ліверпуль минулого тижня:
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