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Дискваліфікація за автограф: суддю, який попросив у Голанда сувенір, покарали

9 квітня, 20:13

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Помічник головного арбітра Октавіан Шовре відсторонений від роботи в Румунії

Сьогодні отримала продовження історія, що сталася після матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Боруссія. Тоді суддя наздогнав Голанда, щоб взяти у нього автограф. Поведінка румунського арбітра Октавіана Шовре здивувала всю Європу.

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Пізніше з'ясувалося, для кого румунський суддя взяв автограф у зірки Боруссії. 47-річний лайнсмен займається благодійністю більше п'яти років. Однак навіть у нього на батьківщині негативно поставилися до такого вчинку. Комітет арбітрів Румунії вирішив усунути Октавіана від роботи на невизначений час. Про це повідомив журналіст-інсайдер Емануель Рошу в Twitter.

Суддя бере автограф у Голанда

Суддя бере автограф у Голанда / Фото: Talksport

Шовре повинен був стати членом бригади Овідіу Хацегана в останньому турі регулярного сезону вищого румунського дивізіону. Про подальші рішення стосовно вчинку Октавіана і можливі терміни його повернення нічого не повідомляється. Також критиці його дії піддав і глава суддівського корпусу УЄФА Роберто Розетті.

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Тим часом, кривдника Ліверпуля назвали найкращим у Лізі чемпіонів.

Дивіться огляд матчу Манчестер Сіті – Боруссія (Д):

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футбол Ліга чемпіонів покарання суддя Манчестер Сіті Боруссія Дортмунд автограф Ерлін Голанд
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