Зінченко допоміг МанСіті вийти у півфінал Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті в гостях обіграв дортмундську Боруссію і тепер у півфіналі зустрінеться з ПСЖ

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія приймала Манчестер Сіті. Після гостьової поразки – 1:2, німцям потрібно було обов'язково перемагати з різницею в мінімум два м'ячі.

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Господарі поля першими відкрили рахунок. На 15-й хвилині гол забив півзахисник Дортмунда Джуд Беллінгхем. Він відзначився у віці 17 років і 289 днів, ставши другим наймолодшим футболістом, який забив у матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

Джуд лише трохи старший Бояна Кркіча, який, виступаючи за Барселону, в квітні 2008 року у віці 17 років і 217 днів вразив ворота Шальке.

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Після перерви МанСіті зрівняв рахунок. На 55-й хвилині Емре Джан намагався зіграти головою, але м'яч потрапив у руку. Пенальті! Ріяд Марез реалізував удар з 11 метрів.

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А потім, на 75-й хвилині, ударом в нижній кут Фоден поховав надії Боруссії.

Перемога МанСіті – 2:1 і англійський клуб виходить у півфінал. Свою лепту в перемогу британців вніс і наш Олександр Зінченко. Він вийшов в основному складі і відбігав весь матч.

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В 1/2 фіналу Манчестер Сіт зустрінеться з Парі Сен-Жермен. Півфінали пройдуть 24-25 квітня, 4-5 травня.

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