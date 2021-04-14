Ліверпуль не зміг обіграти Реал і вилетів з Ліги чемпіонів в чвертьфіналі

Підопічні Юргена Клоппа на своєму полі зіграли внічию 0:0 з іспанським грандом після гостьової поразки тижневої давності з різницею в два м'ячі

Пізно ввечері в середу визначилися всі півфіналісти головного єврокубка. Матчі-відповіді у другий ігровий день тижня завершилися досить прогнозовано. Вашій увазі – результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В Англії, як не старався Ліверпуль пробити оборону Реала і відіграти поразку 1:3, йому не вдалося навіть раз засмутити Тібо Куртуа.

Реклама

Хоча вже на другій хвилині Мохамед Салах міг відкрити рахунок. Але єгипетський форвард не реалізував прекрасний шанс, пробивши з центру штрафного майданчика в ногу воротаря Реала.

Потім уже Карім Бензема після рикошету влучив у штангу. Незважаючи на відсутність голів, гра не виглядала нудною. Дивіться найкращі моменти першого тайму.

Реклама

На самому початку другої половини Фірміно зі штрафного майданчика небезпечно пробивав, але бельгійський кіпер гостей зреагував на удар бразильця. Суперники обмінювалися уколами, але м'ячів так і не забивали – 0:0. Дивіться моменти другого тайму:

Читайте також: Реал оселився в Титаніку перед матчем з Ліверпулем.

Отже, мадридська команда вийшла в півфінал, де зустрінеться з іншим англійським грандом – Челсі.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама