Русский
$ 27,98
33,48

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Ліверпуль не зміг обіграти Реал і вилетів з Ліги чемпіонів в чвертьфіналі

14 квітня, 23:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Юргена Клоппа на своєму полі зіграли внічию 0:0 з іспанським грандом після гостьової поразки тижневої давності з різницею в два м'ячі

Пізно ввечері в середу визначилися всі півфіналісти головного єврокубка. Матчі-відповіді у другий ігровий день тижня завершилися досить прогнозовано. Вашій увазі – результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В Англії, як не старався Ліверпуль пробити оборону Реала і відіграти поразку 1:3, йому не вдалося навіть раз засмутити Тібо Куртуа.

Реклама

Хоча вже на другій хвилині Мохамед Салах міг відкрити рахунок. Але єгипетський форвард не реалізував прекрасний шанс, пробивши з центру штрафного майданчика в ногу воротаря Реала.

Потім уже Карім Бензема після рикошету влучив у штангу. Незважаючи на відсутність голів, гра не виглядала нудною. Дивіться найкращі моменти першого тайму.

Реклама

На самому початку другої половини Фірміно зі штрафного майданчика небезпечно пробивав, але бельгійський кіпер гостей зреагував на удар бразильця. Суперники обмінювалися уколами, але м'ячів так і не забивали – 0:0. Дивіться моменти другого тайму:

В тренді
Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча

Читайте також: Реал оселився в Титаніку перед матчем з Ліверпулем.

Отже, мадридська команда вийшла в півфінал, де зустрінеться з іншим англійським грандом – Челсі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Ліга чемпіонів огляд відео голів Ліверпуль Реал Мадрид
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Блондинка з фіналу Ліги чемпіонів вирішила розважитися, але мало не вбилася з парашутом (відео)
Блондинка з фіналу Ліги чемпіонів вирішила розважитися, але мало не вбилася з парашутом (відео)Футбол
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Ус результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Ус результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Два Зінченка в Манчестер Сіті:
Два Зінченка в Манчестер Сіті: "містяни" уклали угоду із зіркоюФутбол
Революція в футболі: УЄФА скасовує голи на чужому полі
Революція в футболі: УЄФА скасовує голи на чужому поліЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти