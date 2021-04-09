Дисквалификация за автограф: судью, попросившего у Холанда сувенир, наказали

Сегодня получила продолжение история, произошедшая после матча Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия. Тогда судья догнал Холанда, чтобы взять у него автограф. Поведение румынского арбитра Октавиана Шовре удивило всю Европу.

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Позже выяснилось, для кого румынский судья взял автограф у звезды Боруссии. 47-летний лайнсмен занимается благотворительностью более пяти лет. Однако даже у него на родине негативно отнеслись к такому поступку. Комитет арбитров Румынии решил отстранить Октавиана от работы на неопределенное время. Об этом сообщил журналист-инсайдер Эмануэль Рошу в Twitter.

Судья берет автограф у Холанда / Фото: Talksport

Шовре должен был стать членом бригады Овидиу Хацегана в последнем туре регулярного сезона высшего румынского дивизиона. О дальнейших решениях по поводу поступка Октавиана и возможных сроках его возвращения ничего не сообщается. Также критике его действия подверг и глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти.

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Тем временем, обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча Манчестер Сити – Боруссия (Д):

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