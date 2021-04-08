Українська
$ 27,89
33,14

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Выяснилось, для кого румынский судья взял автограф у звезды Боруссии

8 апреля, 09:57

Олег Люлька Олег Люлька

Желтую и красную карточки с росчерком Эрлинга Холанда продадут на аукционе

Нашлось объяснение странному поведению румынского лайнсмена Октавиана Шовре, который сразу после матча Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Д 2:1 на глазах у всех в подтрибунном помещении обратился к форварду дортмундцев Эрлингу Холанду с просьбой дать автограф.

Реклама

Оказывается, румынский судья уже много лет помогает центру, занимающемуся терапией больных аутизмом. С 2015 года Шовре передавал на благотворительные цели сувениры, которые привозил с футбольных матчей. Майки игроков, фотографии, автографы, даже флажки, с которыми он работал, выставлялись на аукцион. А вырученные средства поступали центру.

То же должно произойти с двумя карточками (желтой и красной), на которых оставил свой автограф Холанд.

Судья берет автограф у Холанда

Судья берет автограф у Холанда / Фото: Talksport

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса
Реклама

Читайте также: 7,5 миллиона! Повязку Роналду продали на аукционе

Отметим, что Шовре также пытался достать автограф у тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, но это ему не удалось, сообщила Gazeta Sporturilor.

Обзор матча Манчестер Сити – Боруссия Д (2:1)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов судья Манчестер Сити Боруссия Дортмунд автограф Эрлинг Холанд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финала
Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финалаЛига чемпионов
Два Зинченко в Манчестер Сити:
Два Зинченко в Манчестер Сити: "горожане" заключили сделку со звездойФутбол
Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионов
Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионовЛига чемпионов
Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мира
Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мираФутбол
Игра с огнем обернулась пожаром: МанСити вырвал победу у Боруссии на последних минутах
Игра с огнем обернулась пожаром: МанСити вырвал победу у Боруссии на последних минутахЛига чемпионов
Вы такое видели? Судья догнал форварда Боруссии Холанда, чтобы взять у него автограф
Вы такое видели? Судья догнал форварда Боруссии Холанда, чтобы взять у него автографЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять