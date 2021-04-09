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Молодого обидчика Ливерпуля назвали лучшим в Лиге чемпионов

9 апреля, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразилец Винисиус Жуниор из Реала сделал дубль в 1/4 финала

Сегодня УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Напомним все результаты матчей 1/4 финала. По результатам первых игр наибольшее признание болельщиков получил 20-летний форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор.

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Бразилец забил два мяча в домашней встрече с Ливерпулем, а его команда победила 3:1. Молодой футболист сумел даже обойти Килиана Мбаппе. Звездный француз из ПСЖ также сделал дубль в поединке – с Баварией в Мюнхене, и гости также взяли верх (3:2). Причем, оба парня воплотили в голы все свои удары в створ ворот.

Конкуренцию нападающим составляли бельгиец Кевин де Брюйне из Манчестер Сити и полузащитник сборной Италии с бразильскими корнями Жоржиньо из Челси.

Напомним, на групповом этапе Шахтер дважды обыгрывал Реал, а Винисиус забивал в Мадриде, когда хозяева уступили украинскому клубу со счетом 2:3.

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"Реал" – "Шахтер"

"Реал" – "Шахтер" / Фото: Reuters

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Ответные игры 1/4 финала пройдут уже на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

Читайте также: Мбаппе и Неймар переписали историю Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча Реал – Ливерпуль:

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