Ливерпуль не смог обыграть Реал и вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле сыграли вничью 0:0 с испанским грандом после гостевого поражения недельной давности с разницей в два мяча

Поздно вечером в среду определились все полуфиналисты главного еврокубка. Ответные встречи во второй игровой день недели завершились довольно прогнозируемо. Вашему вниманию – результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В Англии, как ни старался Ливерпуль пробить оборону Реала и отыграть поражение 1:3, ему не удалось даже раз огорчить Тибо Куртуа.

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Хотя уже на второй минуте Мохамед Салах мог открыть счет. Но египетский форвард не реализовал прекрасный шанс, пробив из центра штрафной в ногу вратаря Реала.

Затем уже Карим Бензема после рикошета попал в штангу. Несмотря на отсутствие голов, игра не выглядела скучной. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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В самом начале второй половины Фирмино из штрафной площадки опасно пробивал, но бельгийский кипер гостей среагировал на удар бразильца. Соперники обменивались уколами, но мячей так и не забивали – 0:0. Смотрите самое интересное из второго тайма:

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Таким образом, мадридская команда вышла в полуфинал, где сразится с другим английским грандом – Челси.

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