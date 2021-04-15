Ничего себе трофей! Зинченко увез из Дортмунда футболку игрока за 180 млн евро

После победы над Боруссией в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов украинский легионер МанСити обменялся майками со звездой немецкой команды Холандом

Из Дортмунда, где накануне Манчестер Сити обыграл Боруссию 2:1, украинский легионер английского клуба Александр Зинченко увез не только путевку в полуфинал Лиги чемпионов, но и еще один трофей. А именно футболку звездного нападающего дортмундцев Эрлинга Холанда.

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Между тем у забивного 20-летнего норвежца на память об этой игре осталась футболка Зинченко. Игроки устроили обмен майками после финального свистка.

Зинченко и Холанд, обмен футболками / Фото: Reuters

Напомним, что Зинченко отыграл в Дортмунде весь матч. Его команда, пропустив первой, тем не менее добыла волевую победу с тем же счетом, что и неделей ранее в Манчестере. И теперь в 1/2 ЛЧ встретится с ПСЖ.

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Кстати, прошлой осенью Зинченко сделал сюрприз своей жене Владе – после матча с Испанией, проигранного Украиной 0:4, Александр привез супруге футболку капитана победителей Серхио Рамоса.

"Блин, я о ней мечтала больше всего после футболки Криштиану Роналду. Такой топчик!" – делилась тогда своими эмоциями Влада Зинченко

Отметим, что на прошлой неделе сразу после игры МанСити – Боруссия (2:1) у Холанда взял автограф румынский арбитр Октавиан Шовре. И хотя таким образом рефери хотел помочь центру, занимающемуся терапией больных аутизмом, судью ждала дисквалификация.

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Добавим, что за Холанда летом поспорят Реал и Барселона. Сумма трансфера может составить 180 млн евро.

Обзор матча Боруссия Д – МанСити 1:2

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