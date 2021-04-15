Гвардіола повторив рекорд Моурінью, а Фоден скопіював Мбаппе в Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті восьмий раз вивів команду в півфінал, що раніше вдавалося лише Жозе Моурінью, Філ Фоден забив в обох матчах Боруссії

У середу близько півночі стали відомі всі півфіналісти елітного турніру. Нагадаємо результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Після вчорашніх ігор статистики виявили кілька примітних фактів.

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Наставник Манчестер Сіті 50-річний Хосеп Гвардіола наздогнав іменитого португальця Жозе Моурінью за виходами до півфіналу Ліги чемпіонів. Обидва фахівці досягали подібного по вісім разів. Цікаво, що вони по два рази вигравали головний єврокубок, але в іспанця є ще шанс зробити "хет-трик".

А форвард англійської команди Філ Фоден став лише другим в історії футболістом віком до 21 року, який забивав в обох поєдинках плей-оф на чвертьфінальній стадії. Раніше таке вдавалося лише французу Кіліану Мбаппе в дуелях Монако і тієї-таки дортмундської Боруссії – у сезоні 2016/17.

Темношкірий англійський півзахисник Джуд Беллінгем в 17 років і 289 днів став другим за молодістю гравцем, що відзначився голом у матчах ЛЧ на вибування. Рекорд належить Бояну Кркичу з Барселони, який засмутив Шальке в квітні 2008-го у віці 17 років і 217 днів.

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Зауважимо, лише вдруге в історії в одній грі плей-оф відзначилися два футболісти віком до 21 року.

Дивіться, як Манчестер Сіті обіграв Боруссію в Дортмунді:

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