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Тоттенхем замінив Моурінью 29-річним хлопцем, який завершив кар'єру після перелому черепа

20 квітня, 14:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Керівництво Тоттенхема довірило команду недосвідченому Райану Мейсону, для якого це перший тренерський досвід в кар'єрі. Мейсон змушений був завершити кар'єру в 26 років, а зараз йому всього 29

Лондонський Тоттенхем зробив дуже незвичайний вибір в якості заміни звільненому напередодні Жозе Муорінью. Новим наставником команди став 29-річний Райан Мейсон. Він виконуватиме обов'язки головного тренера до кінця сезону, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Мейсон є вихованцем лондонського клубу і дебютував за першу команду в 17 років ще в 2008 році. Після низки оренд він повернувся в першу команду лише в 2014-му, а через два роки був проданий в Галл Сіті.

22 січня 2017 року матчі проти Челсі Мейсон отримав перелом черепаі пропустив цілий рік через тривале лікування. Але все ж за порадами лікарів футболіст змушений був завершити кар'єру в лютому 2018 року, коли йому був лише 26 років.

Райан відразу ж увійшов до тренерського штабу Тоттенгема, а потім очолював молодіжні команди клубу. Першим матчем у тренерській кар'єрі Мейсона стане фінал Кубка ліги проти Манчестер Сіті (25 квітня).

Дивіться як Тоттенгем програв Динамо і вилетів з Ліги Європи:

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Жозе Моурінью Тоттенхем Райан Мейсон

Джерело: Сегодня|Спорт

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