Моурінью вже знайшли заміну в Тоттенгемі

На посаду головного тренера "шпори" кличуть молодого німця Юліана Нагельсманна, який рік тому познущався над Жозе Моурінью в Лізі чемпіонів

Головний тренер німецького Лейпцига 33-річний Юліан Нагельсманн може стати новим коучем Тоттенгема, який напередодні звільнив Жозе Моурінью.

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За даними Daily Mail, "шпори" вже провели переговори з Нагельсманном. "Бики" готові відпустити свого наставника, проте лондонцям доведеться виплатити неустойку в розмірі 14 мільйонів доларів.

Юліан Нагельсманн. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Цікаво, що рік тому Лейпциг Нагельсманна вибив з Ліги чемпіонів Тоттенгем, очолюваний Моурінью, обігравши "шпор" в 1/8 фіналу – 1:0 в гостях і 3:0 вдома.

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Моурінью і Нагельсманн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в поточному сезоні Тоттенгем посідає сьоме місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а з Ліги Європи вилетів на стадії 1/8 фіналу, де за сумою двох матчів поступився загребському Динамо.

Як ми писали, з гумором на звільнення Моурінью відреагував знаменитий англійський нападник Гарі Лінекер, що вибухнув черговим жартом у себе в Twitter .

"Жозе Моурінью звільнений. Він став першим менеджером Європейської Суперліги, який втратив роботу", – написав Лінекер, маючи на увазі скандальну Суперлігу, про яку було оголошено напередодні

Крім Тоттенгема, засновниками Суперліги стали Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона, Атлетіко, Мілан, Інтер і Ювентус. Турнір може початися вже в серпні 2021 року.

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Не виключено, до цієї компанії приєднається і нинішній клуб Нагельсманна – Лейпциг.

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