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Перша відставка у Суперлізі: Тоттенгем звільнив Жозе Моурінью

19 квітня, 12:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Жозе Моурінью більше не є наставником Тоттенхема. Керівництво клубу не пробачила португальцю ранній виліт з єврокубків і слабкі результати в чемпіонаті Англії

Тоттенгем звільнив Жозе Моурінью з поста головного тренера команди. Португальський тренер пропрацював з командою лише півтора року, але так і не зумів вивести команду на новий рівень, повідомляє The Athletic. Офіційно про звільнення тренера поки не повідомлялося

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У поточному сезоні "шпори" займають сьоме місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а з Ліги Європи Тоттенгем вилетів на стадії 1/8 фіналу, де вони за сумою двох матчів поступилися загребському Динамо.

З гумором на звільнення Моурінью відреагував знаменитий англійський нападник Гарі Лінекер, що вибухнув черговим жартом у себе в Twitter.

"Жозе Моурінью звільнений. Він став першим менеджером Європейської Суперліги, який втратив роботу", – написав Лінекер, який мав на увазі скандальну Суперлігу, про яку було оголошено сьогодні.

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чемпіонат Англії Жозе Моурінью Тоттенхем

Джерело: Сегодня|Спорт

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