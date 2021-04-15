Через голі ноги арбітра-жінки трансляцію матчу в Ірані перервали більш ніж 100 разів!

Державний телеканал Ірану більш ніж сотню разів припиняв пряму трансляцію центрального матчу 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем – Манчестер Юнайтед (1:3). А все через те, щоб не показувати голі ноги помічниці головного арбітра зустрічі.
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Поєдинок АПЛ обслуговувала суддівська бригада на чолі з Крісом Каваною. А його асистентами були Адам Нанн і Шан Мессі, яка працює на матчах чемпіонату Англії в якості лайнсмена або резервного арбітра з 2010 року.
Шан Мессі-Елліс / Фото: REUTERS
Під час прямої трансляції в момент появи в кадрі Мессі, яка була одягнена в стандартні для суддів шорти і гетри, державна телекомпанія Ісламської Республіки демонструвала іранським глядачам пейзажний знімок стадіону Тоттенгема. Щоб вони не бачили голі ноги жінки-арбітра – повідомляє Arab News.
Шан Мессі вітається з Жозе Моурінью / Фото: Reuters
У 1979 році в Ірані відбулася Ісламська революція. Одним з її наслідків стало обов'язкове носіння жінками чадри чи хустки-хіджабу в громадських місцях, а також одягу, що прикриває ноги. Правозахисна організація My Stealthy Freedom, що займається відстоюванням прав жінок в Ірані, у ту ж мить відреагували на цензуру в трансляції:
"Цензорів обурила жінка-арбітр в шортах. От вони й вирішили перемикатися на види Лондона щоразу, щойно вона з'являлася в кадрі. Це перетворило спортивну подію в насмішку над усіма любителями футболу. А один з коментаторів наприкінці гри навіть пожартував, що сподівається на позитивну оцінку глядачами їхнього географічного шоу. Подібне у жодному разі не має ставати нормою. Це не наша культура, а ідеологія репресивного режиму"
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