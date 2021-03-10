Жінка-арбітр, яку намагалися душити: "Сказали, що після пологів не зможу судити"

Арбітр Шан Мессі-Елліс, яка працює бічним і четвертим суддею на матчах англійської Прем'єр-ліги з 2010 року, дуже сподівається, що жінок у футболі з кожним роком ставатиме все більше. Раніше ми писали, що українська суддя увійшла до трійки кращих в світі за останні 10 років.

"Проблема сприйняття того, що жінки нібито не знають, що таке футбол, була завжди. Але ми досить гарні, щоб бути в футболі, і якщо ми там, то не для галочки. Я пройшла такий самий шлях і ті ж випробування, що і чоловіки-рефері. Я хочу мати можливість підтримувати інших дівчат, які прийдуть після мене", – цитує Шан сайт АПЛ

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Шан Мессі-Елліс / Фото: REUTERS

Також Мессі-Елліс розповіла, як важко їй було повернутися до роботи після народження дитини:

"Лікарі сказали, що я не зможу повернутися до суддівства і більше не зможу займатися спортом. Ймовірно, це був найважливіший момент в моєму житті. Я подумала: "Боже мій, я не знаю, що робити, якщо втрачу свою кар'єру". Мені допомогла підтримка Футбольної асоціації. Вони дали мені можливість поступово повернутися. Я знову пройшла через нижчі ліги, і це було те, що потрібно".

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Ми також повідомляли, що в жовтні одноклубник Зінченка схопив за шию дівчину-арбітра, залишившись незадоволеним її рішенням. Постраждалою від рук Серхіо Агуеро виявилася якраз Мессі-Елліс.

Нагадаємо, що минулої осені жінка вперше судила матч Ліги Європи.

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