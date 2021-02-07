Вперше в світі футбольний матч чоловіків судила повністю жіноча бригада

Арбітри з Бразилії працювали на грі клубного чемпіонату в Катарі

У неділю відбулася історична подія на клубному світовому форумі з футболу. Матч дорослих чоловічих команд професіоналів під егідою ФІФА вперше обслуговувала бригада суддів, повністю складається з жінок. Рефері з Бразилії Едіна Алвес Батіста і дві її колеги працювали на грі за п'яте місце, в якому катарський "Аль-Духаіль" переміг південнокорейський "Ульсан Хенде" з рахунком 3:1.

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Сьогодні ж мексиканський "Тигрес" обіграв бразильський "Палмейрас" в півфіналі клубного чемпіонату світу в Катарі.

Про важливий прорив у світовому футболі повідомила Міжнародна федерації на своїй сторінці в Twitter.

Едіні – 41 рік, вона судила жіночий чемпіонат світу 2019 року, в тому числі півфінал США – Англія. У тому ж 2019 м стала першою жінкою, яка працювала на матчі чемпіонату Бразилії серед чоловічих команд в Серії А.

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Цікаво, що на цьому ж матчі за п'яте місце ФІФА проводила неофіційне тестування системи, яка автоматично фіксувала положення "поза грою".

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