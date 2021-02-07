Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Вперше в світі футбольний матч чоловіків судила повністю жіноча бригада

7 лютого, 22:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Арбітри з Бразилії працювали на грі клубного чемпіонату в Катарі

У неділю відбулася історична подія на клубному світовому форумі з футболу. Матч дорослих чоловічих команд професіоналів під егідою ФІФА вперше обслуговувала бригада суддів, повністю складається з жінок. Рефері з Бразилії Едіна Алвес Батіста і дві її колеги працювали на грі за п'яте місце, в якому катарський "Аль-Духаіль" переміг південнокорейський "Ульсан Хенде" з рахунком 3:1.

Реклама

Сьогодні ж мексиканський "Тигрес" обіграв бразильський "Палмейрас" в півфіналі клубного чемпіонату світу в Катарі.

Про важливий прорив у світовому футболі повідомила Міжнародна федерації на своїй сторінці в Twitter.

Едіні – 41 рік, вона судила жіночий чемпіонат світу 2019 року, в тому числі півфінал США – Англія. У тому ж 2019 м стала першою жінкою, яка працювала на матчі чемпіонату Бразилії серед чоловічих команд в Серії А.

Реклама

Читайте також: Українська суддя увійшла в трійку найкращих у світі за останні 10 років.

Цікаво, що на цьому ж матчі за п'яте місце ФІФА проводила неофіційне тестування системи, яка автоматично фіксувала положення "поза грою".

Дивіться, як "Баварія" розгромила "Барселону" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бразилія жінки футбол суддя клубний чемпіонат світу
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти