Женщина-арбитр, которую пытались душить: "Сказали, что после родов не смогу судить"

Арбитр Шан Мэсси-Эллис, которая работает боковым и четвертым судьей на матчах английской Премьер-лиги с 2010 года, очень надеется, что женщин в футболе с каждым годом будет становится все больше. Ранее мы писали, что украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет.

"Проблема восприятия того, что женщины якобы не знают, что такое футбол, была всегда. Но мы достаточно хороши, чтобы быть в футболе, и если мы там, то не для галочки. Я прошла точно такой же путь и те же испытания, что и мужчины-рефери. Я хочу иметь возможность поддерживать других девушек, которые придут после меня", – цитирует Шан сайт АПЛ

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Шан Мэсси-Эллис / Фото: REUTERS

Также Мэсси-Эллис рассказала, как тяжело ей было вернуться к работе после рождения ребенка:

"Врачи сказали, что я не смогу вернуться к судейству и больше не смогу заниматься спортом. Вероятно, это был самый важный момент в моей жизни. Я подумала: "Боже мой, я не знаю что делать, если потеряю свою карьеру". Мне помогла поддержка Футбольной ассоциации. Они дали мне возможность постепенно вернуться. Я снова прошла через низшие лиги, и это было то, что нужно"

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Мы также сообщали, что в октябре одноклубник Зинченко схватил за шею девушку-арбитра, оставшись недовольным ее решением. Пострадавшей от рук Серхио Агуэро оказалась как раз Мэсси-Эллис.

Напомним, что минувшей осенью женщина впервые судила матч Лиги Европы.

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