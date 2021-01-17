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Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

17 января, 13:34

Елена Павлова Елена Павлова

На первом месте оказалась легендарная немка Бибиана Штайнхаус – капитан полиции Ганновера

Украинская судья Екатерина Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии IFFHS. Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала ТОП-20 рефери с 2011-го по 2020 год. Ранее Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших судей 2020 года.

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Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

Выше украинки в рейтинге оказалась легендарная Бибиана Штайнхаус из Германии, которая заняла первое место (171 очко). 41-летняя капитанша полиции Ганновера в свое время стала первой женщиной-судьей в истории Бундеслиги. В профессиональном резюме Бибианы матчи чемпионата Европы и мира среди женщин, а также финал футбольного турнира Олимпийских игр в Лондоне-2012.

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Второй в рейтинге стала Эстер Штаубли из Швейцарии – 135 баллов. На третьем месте с 124 очками расположилась украинка Екатерина Монзуль. Напомним, что в 2020 году украинка Монзуль впервые судила мужскую Лигу Европы и раздала футболистам 9 желтых карточек.

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

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Ранее Монзуль стала звездой матча Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада. Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар.

Смотрите, как Монзуль судила матч Лиги Европы "Гент" – "Слован"

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рейтинг судья арбитр рефери Екатерина Монзуль топ-20 Бибиана Штайнхаус
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