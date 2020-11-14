Во Катя дает! Монзуль стала звездой матча Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада

Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино - Гибралтар

Рефери из Украины Екатерина Монзуль стала звездой матча Лиги наций между "карликами" Сан-Марино и Гибралтаром, который состоялся в субботу, 14 ноября, в Серравалле и завершился боевой ничьей 0:0.

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Напомним, квартет во главе с Екатериной Монзуль, которой помогали Александра Ардашева, Марина Стрелецкая и четвертый арбитр Анастасия Романюк, стал первой полностью женской бригадой в истории футбола, которая обслуживала матч мужских сборных в Лиге наций.

По ходу зарубы, проходившей под проливным дождем, Екатерина Монзуль показала три желтые карточки игрокам Гибралтара и одну – футболисту Сан-Марино. Кроме того, на 49-й минуте 39-летняя арбитресса из Харькова удалила капитана сан-маринцев Давиде Симончини, который исполнил прием из области кунг-фу и прямой ногой въехал игроку гостей в область живота.

Правда, Симончини пытался доказать Монзуль, что сделал это без злого умысла и красной карточки не заслуживает. Однако рефери из Украины оказалась непреклонной и выгнала грубияна с поля.

Обзор матча Сан-Марино – Гибралтар (0:0)

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Отметим, что именно на Екатерину Монзуль в матче Сан-Марино – Гибралтар были направлены объективы фотографов ведущих информагентств мира. Смотрите самые яркие кадры с украинкой:

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Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

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Напомним, в минувшее воскресенье Монзуль судила матч "Динамо" – "Шахтер" 0:3, в котором после просмотра VAR за грубый фол против "горняка" Виктора Корниенко удалила капитана киевлян Сергея Сидорчука.

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