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Украинка Монзуль впервые судила Лигу Европы и была щедра – 9 желтых карточек

4 декабря, 09:30

Елена Павлова Елена Павлова

В составе обеих команд играли украинские футболисты

Украинский арбитр Екатерина Монзуль стала лишь второй женщиной, которая судила матч группового этапа мужской Лиги Европы. Нашей дамской бригаде во главе с Монзуль поручили обслуживать поединок "Гент" – "Слован" – 1:2. В результате арбитресса показала игрокам обеих команд сразу 9 желтых карточек – 4 футболистам "Гента" и 5 – игрокам "Слована".

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Екатерина Монзуль в матче "Гент" – "Слован"

Екатерина Монзуль в матче "Гент" – "Слован" / Фото: Reuters

При этом в составе обоих коллективов играли украинцы. Защитник "Слована" Тарас Качараба забил свой первый мяч в еврокубках в этом матче, и в итоге он стал победным для чешского клуба. А единственный гол бельгийского "Гента" на счету другого украинца – Романа Яремчука.

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Все предупреждения Монзуль вынесла во втором тайме, когда ситуация на поле начала накаляться, и дело едва не дошло до драки.

"Гент" – "Слован"

"Гент" – "Слован" / Фото: Reuters

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Таким образом Слован набрал шесть очков в пяти поединках группового этапа, но уже не поднимется выше второго места. У немецкого "Хоффенхайма" – 13 баллов, у "Црвены Звезды" – 10. "Гент" находится на дне турнирной таблицы с нулем.

Ранее сегодня в Лиге Европы луганская "Заря" переиграла "Лестер" – 1:0, но потеряла все шансы на выход из группы.

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Смотрите обзор матча "Гент" – "Слован"

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