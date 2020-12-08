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Украинка, которая безжалостно раздает карточки мужчинам, в тройке лучших судей мира

8 декабря, 17:59

Елена Павлова Елена Павлова

Екатерина Монзуль уже работала на матчах Лиги Европы и Лиги наций

Украинский арбитр Екатерина Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших женских судей в 2020 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Об этом сообщается на сайте IFFHS. На прошлой неделе украинка Монзуль впервые судила мужскую Лигу Европы и раздала футболистам 9 желтых карточек.

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Тренер "Слована" благодарит Екатерину Монзуль

Тренер "Слована" благодарит Екатерину Монзуль / Фото: Reuters

Рейтинг судей составляли по итогам голосования членов организации, которые представляют 90 стран мира. Монзуль уступила только француженке Стефани Фраппар и швейцарке Эстер Штаубли.

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Отметим, что Екатерина не первый год входит в мировую элиту в женском судейском корпусе. В 2015-м она выиграла опрос от IFFHS, в 2014-м она была второй, в 2017-м – 4-й, в 2018-м – 5-й, а прошлом году заняла шестое место.

Ранее Монзуль стала звездой матча Лиги наций, который впервые судила чисто женская бригада. Украинская арбитресса показала одну красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар.

Смотрите, как Монзуль судила матч Лиги Европы "Гент" – "Слован"

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рейтинг арбитр рефери топ-3 Екатерина Монзуль
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