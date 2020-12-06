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Видео чумовой развязки матча "Десна" – "Ворскла": удаление от Монзуль и гол на последней минуте

6 декабря, 19:32

Олег Люлька Олег Люлька

Победу черниговской команде принес гол джокера Дегтярева, который буквально перед этим вышел на замену

Матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой" на стадионе имени Гагарина отметился одной из самых драматичных развязок этого сезона. "Десна" выиграла 1:0, забив победный мяч на 94-й минуте. После фланговой подачи со штрафного нападающий черниговцев Максим Дегтярев пробил мяч головой, и кипер полтавчан Дмитрий Ризнык достал мяч уже за линией ворот.

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Видео гола Дегтярева

Самое удивительное, что автор забитого гола Дегтярев всего лишь за две минуты до этого вышел на поле, заменив Владислава Калитвинцева. Ну и интуиция у главного тренера "Десны" Александра Рябоконя!

Добавим, что последние 10 минут матча "Ворскла" играла в меньшинстве – Руслан Степанюк получил от Екатерины Монзуль вторую желтую карточку, а с ней и красную – за удар по мячу после свистка. Хотя игрок гостей уверял арбитра, что попросту не услышал свисток.

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Видео удаления Степанюка

Обзор матча "Десна" – "Ворскла" (1:0)

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"Десна" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Дегтярев, 90+4
"Десна": Паст – Тамм, Ермаков (Гуцуляк, 83), Гитченко – Конопля, Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Огиря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовой (Волков, 90+1) – Арвеладзе (Домбровский, 72) – Будковский
"Ворскла": Резник – Сапай, Яворский, Ндиайе – Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу – Скляр – Степанюк, Щербак (Кравчук, 74)
Предупреждения: Ермаков, Калитвинцев – Степанюк, Яворский
Удаление: Степанюк (84, "Ворскла", второе предупреждение)

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Благодаря этой выстраданной победе "Десна" поднялась на третье место в чемпионате Украины, обойдя на одно очко "Ворсклу".

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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Десна Чернигов Екатерина Монзуль

Источник: Сегодня|Спорт

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