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Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

17 січня, 13:34

Олена Павлова Олена Павлова

На першому місці опинилася легендарна німкеня Бібіана Штайнхаус – капітан поліції Ганновера

Українська суддя Катерина Монзуль посіла третє місце в рейтингу кращих арбітрес останнього десятиліття в світі за версією IFFHS. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала ТОП-20 рефері з 2011-го по 2020 рік. Раніше Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих суддів 2020 року.

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Катерина Монзуль

Катерина Монзуль / Фото: УАФ

Вище українки в рейтингу опинилася легендарна Бібіана Штайнхаус з Німеччини, яка посіла перше місце (171 очко). 41-річна капітанша поліції Ганновера свого часу стала першою жінкою-суддею в історії Бундесліги. У професійному резюме Бібіани матчі чемпіонату Європи і світу серед жінок, а також фінал футбольного турніру Олімпійських ігор в Лондоні-2012.

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Другою у рейтингу стала Естер Штаублі зі Швейцарії – 135 балів. На третьому місці з 124 очками розташувалася українка Катерина Монзуль. Нагадаємо, що в 2020 році українка Монзуль вперше судила чоловічу Лігу Європи і роздала футболістам 9 жовтих карток.

Катерина Монзуль

Катерина Монзуль / Фото: Reuters

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Раніше Монзуль стала зіркою матчу Ліги націй, який вперше судила чисто жіноча бригада. Українська арбітреса показала одну червону і чотири жовті картки в поєдинку Сан-Марино – Гібралтар.

Дивіться, як Монзуль судила матч Ліги Європи "Гент" – "Слован"

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рейтинг суддя абітр рефері Катерина Монзуль топ-20 Бібіана Штайнхаус
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