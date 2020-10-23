Впервые женщина судила матч Лиги Европы. Мы видели его своими глазами

Вчера в Англии прошел исторический поединок: впервые матч группового этапа Лиги Европы доверили судить арбитру-женщине. Со своей задачей она справилась хорошо: была незаметна на поле, что и требуется от арбитра высокого класса. Мы посмотрели матч "Лестер" – "Заря" с трибуны. Но обо всем – по порядку...

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И "Заря", и "Лестер Сити" придают большое значение выступлениям на еврокубковой арене. Клуб из Луганска – по сложившейся в последние годы традиции, причем речь идет не только о престиже – необходимость латать дыры в бюджете за счет премиальных в Лиге Европы никто не отменял.

А что касается "Лестера" – он рад каждой возможности обогатить свою историю, пополняя собственный еврокубковый реестр, и если иным представителям сильнейшей европейской лиги второстепенный турнир УЕФА кажется обузой, то "Лестеру" он – в радость.

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Англичане подготовились к старту в Лиге Европы солидно. На видном месте в просторном клубном магазине (который, несмотря на недопуск болельщиков, был открыт до семи вечера, и там были рады каждому посетителю!) красовались актуальные сувениры – красивый качественный вымпел с эмблемами соперников в ЛЕ 2020/21, чашка из той же серии, подарочный набор "Лига Европы" в пакете – с вымпелом, чашкой, и программкой.

О, шикарная программа к групповому турниру Лиги Европы – такое себе чудо полиграфической техники! 84 страницы в журнальном формате, и восемь из них посвящены представлению нашей "Зари".

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Разворот – о главных действующих лицах соперника, рубрика "Ключевая троица": Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Владислав Кочергин – англичане знают толк!

И рядом красуется главная, по их мнению, "звезда" – Владлен Юрченко. Вот тут они, по-моему, погорячились, мы-то знаем – главная "звезда" "Зари" находится на тренерском мостике. Но и Виктору Скрипнику в издании "Лестера", само собой разумеется, посвящен отдельный материал.

Если бы не злосчастный карантин, трибуны стадиона с забавным названием "Имени королевской энергии" (King Power Stadium) вчера были бы забиты под завязку. Пустая арена – унылое зрелище, какой уж там праздник футбола. С другой стороны, что требовать от стадиона? Пустой Лестер, пустой Бирмингем, полупустой Лондон. Пустая Англия...

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Ставшее в Великобритании обязательным элементом коленопреклонение перед началом матча ("Black Lives Matter") гости из украинской Премьер-Лиги по примеру хозяев из английской Premier League исполнили на ура. Но прозвучал стартовый свисток, и, чем дальше в лес, тем становилось яснее – найти что-то общее у сегодняшних соперников – задача непростая.

В желании добиться положительного результата луганчанам не откажешь – "Заря" пыталась комбинировать, шла вперед напролом, в итоге даже процент владения мячом у нее оказался выше лестеровского. Кто знает, как бы закончился матч, сумей реализовать сумасшедший шанс и открыть счет Кабаев, ворвавшийся в середине первого тайма справа один на один с вратарем в штрафную, но Владислав не сумел поднять мяч над Каспаром Шмейхелем.

Сценарий развернулся в ином направлении – на исходе получаса "Заря" получила нелепый гол после того, как Барнс закрутил мяч в дальнюю штангу, и столпившиеся во вратарской игроки буквально затолкали в ворота.

Украинская команда не смутилась, могла сравнять счет. Так, на 41-й минуте Кочергин пытался забросить за воротник неудачно выбившему мяч Шмейхелю – но не попал в ворота. И перед самым перерывом наши получили второй – Барнс, как колобок убежал от всех почему-то расступившихся защитников, оказался один перед Шевченко, и не оставил голкиперу "Зари" никаких шансов.

На второй тайм футболисты "Зари", по всей видимости, пережив разнос от тренера и настроившись решительно, вышли минуты на две раньше почивавших на лаврах оппонентов. Было видно, украинцы хотели переломить ход поединка. Но не смогли. А когда Дмитрий Иванисеня буквально подарил мяч Ихеаначо, "Лестер" окончательно оформил разгром – 3:0.

И, нужно сказать, если бы не героические подкаты Ловро Цвека и Виталия Вернидуба, итоговый счет мог быть и большим...

Впервые в истории европейских клубных турниров судьей в поле была представительница прекрасного пола – Стефани Фраппар. Правда, на линиях "французской Монзуль" помогали мужчины – собрать полноценную женскую бригаду арбитров, по примеру украинок, французы, видимо, не смогли.

Миниатюрная Фраппар ловко пропускала летящие в ее сторону мячи, была не очень заметна на поле – прекрасно для рефери! Не заметила она и два пенальти, но по одному в каждую сторону, что не так страшно.

А в конце первой половины встречи Стефани забыла про добавленные ею же 2 минуты, дав под смех журналистов свисток на перерыв. С кем не бывает! Так приплюсовала их ко второму тайму. В конце-концов, на исход матча эти мелкие погрешности повлиять никак не могли...

Обзор матча "Лестер" – "Заря" 3:0

Статистика матча "Лестер" – "Заря"

46% – 54% владение мячом

владение мячом 17:7 удары в сторону ворот

удары в сторону ворот 5:2 удары в створ ворот

удары в створ ворот 6:2 угловые

угловые 1:2 желтые карточки

желтые карточки 443:541 всего передач

всего передач 373:439 точных передач

точных передач 62:51 атаки

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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