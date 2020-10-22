"Лестер" – "Заря": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 22 октября, в групповом раунде еврокубков стартует последний из трех украинских клубов. В первом матче Лиги Европы луганская "Заря" в гостях, на стадионе "Кинг Пауэр", играет против чемпиона Англии-2016 "Лестера". Начало поединка команды Виктора Скрипника против "лисов" – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого матча с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

"ЛЕСТЕР" – "ЗАРЯ"

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"Лестер" довольно неплохо стартовал в нынешнем чемпионате Англии, где после пяти туров занимает четвертую строчку. Правда, в последнее время "лисы" явно сдали, проиграв дома "Вест Хэму" Андрея Ярмоленко (0:3) и "Астон Вилле" (0:1).

"Заря" после шести туров чемпионата Украины в турнирной таблице – лишь девятая. В последней игре на финальных секундах луганчане упустили победу над "Колосом" (1:1).

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"В таких играх набивается опыт и имя, – заявил перед игрой с "Лестером" каналу "Футбол 1" главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. – Всегда хочется показать качество, когда на тебя смотрит вся страна, весь европейский футбол и мир. Это очень приличный базар, где можно себя проявить. Вот на это настраиваемся и хотим показать свой максимум. Да, есть ребята, которые по тем или иным причинам остались в Запорожье. Но 19 человек, которые прилетели с нами, горят желанием себя проявить и сыграть против такой хорошей команды на таком прекрасном стадионе"

Тренировка "Лестера" перед "Зарей"

"Лестер" – "Заря": ориентировочные составы

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Фукс, Эванс, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат, Мэддисон – Ихеаначо

"Заря": Шевченко – Хомченовский, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Иванисеня, Юрченко, Назарина, Кочергин – Кабаев, Гладкий

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"Лестер" – "Заря": сравнение стоимости команд

По оценкам портала Transfermarkt, состав "Лестера" в 27 раз дороже кадровой обоймы "Зари" – 469 млн евро против 17,3 млн евро.

"Лестер" – "Заря": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют "Лестер" большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.37, на ничью – 5.20, на победу "Зари" – 9.10. Таким образом в процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 71%, ничья – 18%, выигрыш гостей – 11%. Наиболее реальным счетом аналитики называют 2:0 в пользу "Лестера". Впрочем, "Шахтер" накануне уже показал, насколько обманчивыми предматчевые расклады могут оказаться по факту.

"Лестер" – "Заря": где смотреть матч

В прямом эфире матч "Лестер" – "Заря" в четверг, 22 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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