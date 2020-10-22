"Лестер" – "Заря": где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций поединка английского и украинского клубов в четверг, 22 октября, - на ТВ и в интернете

В четверг, 22 октября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги Европы "Лестер" – "Заря". Поединок команды "лисов", ставшей знаменитой на весь мир благодаря сенсационному чемпионству Англии-2016, против "мужиков" из Украины начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Лестер" – "Заря" с яркими видео и фото доступен на нашем сайте.

"Лестер" – "Заря": где смотреть матч

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В прямом эфире матч "Лестер" – "Заря" в четверг, начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день на телеканалах "Футбол 2" (11:20, 00:45) и "Футбол 1" (16:50).

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Отметим, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс, судя по его словам, успел хорошо изучить "Зарю". "Команда с большим еврокубковым опытом. Они играют ромбом в центре поля и стремятся прорваться к воротам с помощью двоих нападающих. Нам надо будет решить этот вопрос. Уверен, что тактически мы сможем это сделать", – считает коуч "лисов".

В свою очередь вратарь "Зари" Никита Шевченко перед игрой с англичанами заявил следующее: "Лестер" на данный момент фаворит. Но когда начнется матч, у нас будет 90 минут, чтобы показать свой уровень и не дать лишних возможностей сопернику. Постараемся взять максимальные очки".

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"Заря" в Лестере / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Ранее мы писали, что "Зарю" и "Лестер" в Лиге Европы рассудит женщина. Француженка Фраппар уже работала на Суперкубке УЕФА между мужскими командами.

Также мы рассказывали, что против "Зари" не сыграет лучший бомбардир чемпионата Англии. Форвард "Лестера" Джейми Варди восстанавливается после рецидива старой травмы.

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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