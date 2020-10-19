Лучший бомбардир чемпионата Англии не сыграет против "Зари" в Лиге Европы

На этой неделе три украинских клуба стартуют на групповом этапе еврокубков. Луганская "Заря" первый матч Лиги Европы проведет в четверг, 22 октября, в Англии против "Лестера". Накануне же Селезнев забил дебютный гол за "Колос", лишив победы "Зарю".

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Соперник у бронзового призера чемпионата Украины – одна из лучших команд Премьер-лиги 2020 года. В прошлом сезоне "Лисы" заняли пятое место, сейчас идут четвертыми. В какой-то мере облегчить участь коллектива Виктора Скрипника должно отсутствие у хозяев нескольких основных игроков.

В частности, лучший бомбардир АПЛ сезона 2019/2020 с 24 голами Джейми Варди пропустит встречу с "Зарей" из-за рецидива старой травмы, о чем сообщил тренер команды Брендан Роджерс. В этом сезоне форвард забил пять мячей; правда, четыре из них – с пенальти.

А вот защитник Чаглар Сеюнджю получил травму в лагере сборной Турции и теперь пропустит около трех месяцев. Также в лазарете находятся нигерийский хавбек Вилфред Ндиди и португальский защитник Рикарду Перейра.

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Вспомним, как "Заря" громила в чемпионате Украины "Львов":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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