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Лучший бомбардир чемпионата Англии не сыграет против "Зари" в Лиге Европы

19 октября, 12:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лестер" понес кадровые потери перед выступлением на европейской арене

На этой неделе три украинских клуба стартуют на групповом этапе еврокубков. Луганская "Заря" первый матч Лиги Европы проведет в четверг, 22 октября, в Англии против "Лестера". Накануне же Селезнев забил дебютный гол за "Колос", лишив победы "Зарю".

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Соперник у бронзового призера чемпионата Украины – одна из лучших команд Премьер-лиги 2020 года. В прошлом сезоне "Лисы" заняли пятое место, сейчас идут четвертыми. В какой-то мере облегчить участь коллектива Виктора Скрипника должно отсутствие у хозяев нескольких основных игроков.

В частности, лучший бомбардир АПЛ сезона 2019/2020 с 24 голами Джейми Варди пропустит встречу с "Зарей" из-за рецидива старой травмы, о чем сообщил тренер команды Брендан Роджерс. В этом сезоне форвард забил пять мячей; правда, четыре из них – с пенальти.

А вот защитник Чаглар Сеюнджю получил травму в лагере сборной Турции и теперь пропустит около трех месяцев. Также в лазарете находятся нигерийский хавбек Вилфред Ндиди и португальский защитник Рикарду Перейра.

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На днях "Крузейро" заплатил "Заре" за игрока полтора миллиона долларов.

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Вспомним, как "Заря" громила в чемпионате Украины "Львов":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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