"Зарю" и "Лестер" в Лиге Европы рассудит женщина

Француженка Фраппар уже работала на Суперкубке УЕФА между мужскими командами

Сегодня стали известны судейские назначения на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Интересно, что луганская "Заря" сыграет в Англии в четверг против "Лестера" под присмотром женской бригады арбитров из Франции. Напомним, судьей матча "Динамо" – "Ювентус" назначили румына, с которым украинцы не проигрывают.

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Рефери в поле в Лестере будет 36-летняя Стефани Фраппар. Француженка хорошо проявила себя в женском футболе, и УЕФА дает ей возможность сделать карьеру и в мужских соревнованиях. В прошлом году она отсудила поединок за Суперкубок между "Ливерпулем" и "Челси" (2:2), в котором подопечные Юргена Клоппа взяли верх по пенальти. Также Фраппар работает на матчах французской Лиги 1.

Как мы сообщали, лучший бомбардир чемпионата Англии Варди не сыграет против "Зари".

Собственно, та игра за Суперкубок-2019 является единственной, в которой Фраппар встретилась с мужским представителем Англии или Украины. А в 2013 году Стефани судила матч женской команды Харькова против клуба Северной Ирландии, в которой наши победили со счетом 2:1.

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Вчера "Шахтер" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов получил неопытного арбитра из Сербии.

Смотрите, как "Заря" забила пять мячей "Львову" за один тайм:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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