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"Заря" улетела на матч с "Лестером": Скрипник взял в Англию 19 футболистов

21 октября, 13:47

Елена Павлова Елена Павлова

Завтра бронзовый призер чемпионата Украины начнет борьбу в Лиге Европы

Луганская "Заря" улетела в Великобританию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера". Бронзовый призер чемпионата Украины отправился в Англию из Запорожья чартерным рейсом в 11:00 по киевскому времени и проведет в пути около пяти часов – сообщает пресс-служба клуба. Матч состоится в четверг, 22 октября. Начало – в 22:00. Ранее мы писали, что лучший бомбардир чемпионата Англии не сыграет против "Зари".

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Футболисты "Зари" садятся в самолет

Футболисты "Зари" садятся в самолет / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер команды Виктор Скрипник взял на этот поединок 19 футболистов.

Заявка "Зари":
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура.
Защитники: Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Денис Фаворов.
Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина, Сергей Гринь, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс.
Нападающие: Владислав Кочеригин, Максим Лунев, Михайло Перович, Александр Гладкий, Владислав Кабаев.

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Мы также писали, что впервые матч группового этапа Лиги Европы рассудит женщина. 36-летняя француженка Стефани Фраппар будет работать на поединке "Лестера" и "Зари".

Смотрите, как "Заря" играла в чемпионате Украины

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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