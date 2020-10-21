Українська
$ 28,37
33,5

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Онлайн видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

21 октября, 20:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Альфредо ди Стефано" принимал донецкий "Шахтер". Мы проводили онлайн матча "Реал" – "Шахтер" с описанием и видеоповторами всех ключевых моментов.

Реклама

В начале матча "горняки" имели прекрасный шанс открыть счет, однако Марлос не сумел реализовать выход один на один. Однако гостям все равно удалось первыми отличиться в матче. У "Шахтера" прошла очередная контратака, Корниенко вошел в чужую штрафную площадь и уже в подкате отпасовал на Тете, а тот пробил между ног Варану прямо в угол ворот.

Не прошло и пяти минут, как "Шахтер" удвоил преимущество. Тете пробил из-за пределов штрафной, Тибо Куртуа отбил мяч перед собой, а Рафаэль Варан в борьбе с Дентиньо забил мяч в свои ворота.

Реклама

А перед самым перерывом Манор Соломон довел счет до разгромного. Израильтянин получил пас пяткой от Тете и пробил точно в нижний угол ворот.

В тренде
Ломаченко вылетел из тройки лучших боксеров в истории Украины

Второй тайм начался с быстрого гола в исполнении Луки Модрича. Хорватский футболист принял мяч, вышел на ударнуюпозицию и из-за пределов штрафной пробил прямо в девятку. Трубин даже не прыгнул за мячом.

Реклама

Спустя несколько минут вышедший перед этим на замену Винисиус обокрал Марлоса, вошел в штрафную и сократил отставание "Реала" до минимума.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов видео голов Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
За сутки до матча
За сутки до матча "Динамо" – "Ювентус" рассмотрели предложение играть без болельщиковЛига чемпионов
В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключение
В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключениеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять