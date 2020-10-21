Онлайн видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Альфредо ди Стефано" принимал донецкий "Шахтер". Мы проводили онлайн матча "Реал" – "Шахтер" с описанием и видеоповторами всех ключевых моментов.

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В начале матча "горняки" имели прекрасный шанс открыть счет, однако Марлос не сумел реализовать выход один на один. Однако гостям все равно удалось первыми отличиться в матче. У "Шахтера" прошла очередная контратака, Корниенко вошел в чужую штрафную площадь и уже в подкате отпасовал на Тете, а тот пробил между ног Варану прямо в угол ворот.

Не прошло и пяти минут, как "Шахтер" удвоил преимущество. Тете пробил из-за пределов штрафной, Тибо Куртуа отбил мяч перед собой, а Рафаэль Варан в борьбе с Дентиньо забил мяч в свои ворота.

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А перед самым перерывом Манор Соломон довел счет до разгромного. Израильтянин получил пас пяткой от Тете и пробил точно в нижний угол ворот.

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Второй тайм начался с быстрого гола в исполнении Луки Модрича. Хорватский футболист принял мяч, вышел на ударнуюпозицию и из-за пределов штрафной пробил прямо в девятку. Трубин даже не прыгнул за мячом.

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Спустя несколько минут вышедший перед этим на замену Винисиус обокрал Марлоса, вошел в штрафную и сократил отставание "Реала" до минимума.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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