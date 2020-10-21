"Реал" – "Шахтер": в стартовом составе "горняков" два дебютанта и нет форвардов

Андрей Лунин начнет матч против "Шахтера" на лавке запасных

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и донецкого "Шахтера" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:55. "Реал" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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В стартовом составе "горняков" вышли дебютанты Лиги чемпионов Анатолий Трубин и Виктор Корниенко. Также в составе нет ни одного номинального нападающего. Официальный сайт УЕФА поставил на позицию форварда Дентиньо.

Добавим, что украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе "Реала".

"Реал": Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кальверде, Родриго, Йович, Асенсио

Запасные: Лунин, Начо, Кроос, Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Иско, Альтубе

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"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Марлос, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Соломон, Дентиньо

Запасные: Шевченко, Маркиньос Сиприано, Пятов, Мампаси, Витао, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак

Смотрите, как "Шахтер" играл со "Львовом" в чемпионате Украины:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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