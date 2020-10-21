Украинская теннисистка беременна от форварда "Динамо" и поддержала "папу" на трибуне

Вчера на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" стартовало в групповом раунде Лиги чемпионов с поражения от "Ювентуса" со счетом 0:2. Среди более 17 000 зрителей на трибунах сразу два персональных болельщика оказалось у нападающего "бело-синих" Жерсона Родригеса. Матч посетила его возлюбленная, украинская теннисистка Ольга Янчук. И как оказалось, что девушка беременна.

Реклама

В Stories на своей страничке в Instagram Ольга опубликовала фото с "Олимпийского", на котором видно, что она ждет ребенка. А также подтвердила свое положение подписью: "Поддерживаем папу". Отметим, что в матче с "Ювентусом" люксембуржец Родригес вышел на поле уже во втором тайме, однако не сумел пробить итальянскую оборону.

О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений.

INSTAGRAM

Реклама

Действующий контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Но прошлый сезон он провел в турецком "Анкарагюджю", в восьми матчах Суперлиги забив три гола и оформив две передачи. После чего Жерсон заинтересовал "Монако".

25-летняя теннисистки Ольги Янчук на данный момент занимает 699-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-я позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 тысячу долларов призовых.

Ольга Янчук / Фото: Instagram

Реклама

Кстати, в свое время Ольга Янчук встречалась с Александром Зинченко – самым дорогим украинским футболистом, который в этом году женился на журналистке Владе Седан. Тогда, находясь в Манчестере, теннисистка подписывала свои фото в Instagram: "Эта Life – в кайф!".

Смотрите, как "Динамо" играло против "Ювентуса"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама