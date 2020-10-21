"Реал" – "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Трансляции стартового поединка "горняков" в еврокубках на ТВ и в интернете

Уже на старте группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Мадриде сойдется с рекордсменом турнира по количеству титулов – "Реалом". Испанский гранд примет украинскую команду не на привычном "Сантьяго Бернабеу", а на тренировочном "Альфредо ди Стефано". Из-за пандемии коронавируса поединок пройдет без зрителей. Начало встречи – 19:55 по Киеву. Интересная мультимедийная онлайн-трансляция "Реал" – "Шахтер" пройдет на нашем сайте.

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В прямом эфире матч из Мадрида в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Также можно смотреть онлайн на ресурсе OLL.TV (в подписке). Впервые в истории 5 из 6 матчей "Шахтера" в группе ЛЧ начнутся так рано – в 19:55 по украинскому времени.

Давид Хочолава и Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Для дончан это 15-й старт в группе Лиги чемпионов за 21 год. По 6 раз команда начинала выступления с побед ("Селтик", "Базель", "Партизан", "Нордшелланд", "Реал Сосьедад", "Наполи") и поражений ("Лацио", "Милан", "Рома", "Порту", "Реал", "Манчестер Сити"), дважды фиксировалась ничья – с "Атлетиком" и "Хоффенхаймом".

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Ранее мы сообщали, что перед игрой с "Реалом" Каштру говорил о недостатке уважения в Испании и тактике сборной Украины. Тренер "Шахтера" отметил стресс у больших клубов и желание команды атаковать.

Смотрите, как "Реал" играл в предыдущей Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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