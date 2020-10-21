"Шахтер" будет бороться за Лигу Европы. Букмекеры оценили шансы на выход из группы ЛЧ

Накануне матчей первого тура букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов в группе B, где выступает донецкий "Шахтер". Поединок против мадридского "Реала" начнется в 19:55, а на нашем сайте уже доступна трансляция "Реал" – "Шахтер" онлайн. Также встречу можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Эксперты считают, что в следующий раунд с большой долей вероятности пробьются мадридский "Реал" и итальянский "Интер". Согласно их расчетам, "Шахтер" будет бороться с "Боруссией" из Менхенгладбаха за третье место и путевку в Лигу Европы.

Котировки букмекеров на победу в группе В:

"Реал" – 1.55

"Интер" – 3.30

"Боруссия" – 12.00

"Шахтер" – 17.00

Котировки на выход из группы В:

"Реал" – 1.11

"Интер" – 1.35

"Боруссия" – 3.70

"Шахтер" – 4.25

Если перевести в процентное соотношение, то "Шахтер" имеет всего 22% на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Боруссия" имеет не намного больше – всего 25%. У "Интера" и Реала 69 и 84 процента соответственно на выход в весеннюю часть турнира.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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