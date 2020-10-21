"Шахтер" будет бороться за Лигу Европы. Букмекеры оценили шансы на выход из группы ЛЧ

Накануне матчей первого тура букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов в группе B, где выступает донецкий "Шахтер". Поединок против мадридского "Реала" начнется в 19:55, а на нашем сайте уже доступна трансляция "Реал" – "Шахтер" онлайн. Также встречу можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.
Эксперты считают, что в следующий раунд с большой долей вероятности пробьются мадридский "Реал" и итальянский "Интер". Согласно их расчетам, "Шахтер" будет бороться с "Боруссией" из Менхенгладбаха за третье место и путевку в Лигу Европы.
Котировки букмекеров на победу в группе В:
- "Реал" – 1.55
- "Интер" – 3.30
- "Боруссия" – 12.00
- "Шахтер" – 17.00
Котировки на выход из группы В:
- "Реал" – 1.11
- "Интер" – 1.35
- "Боруссия" – 3.70
- "Шахтер" – 4.25
Если перевести в процентное соотношение, то "Шахтер" имеет всего 22% на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Боруссия" имеет не намного больше – всего 25%. У "Интера" и Реала 69 и 84 процента соответственно на выход в весеннюю часть турнира.
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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