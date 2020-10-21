"Реал" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" начинает новый евросезон в Мадриде. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграют на выезде против "Реала". Лучшая команда Испании прошлого сезона примет чемпиона Украины на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало – в 19:55. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми интересными подробностями матча.

"Реал" – "Шахтер"

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В каком настроении подходят

Чемпион Испании "Реал" в предыдущем туре Ла Лиги минимально уступил "Кадису" (0:1) и выслушал большое количество критики, как от журналистов, так и от болельщиков. Сейчас мадридцы идут на третьем месте в Примере, отставая на 1 балл от лидеров, но имеют матч в запасе. Так что после первого поражения в сезоне вряд ли можно говорить о каком-то кризисе в составе "сливочных".

В свою очередь "Шахтер" после затянувшегося евросезона и полуфинала Лиги Европы выдал худший старт в чемпионате Украины с 2008 года. К тому же проиграл киевскому "Динамо" матч за Суперкубок. Однако, несмотря на большие кадровые потери, в последнем туре "горняки" со счетом 5:1 разгромили "Львов" и поднялись на третье место в турнирной таблице УПЛ. К тому же при трех победах и ничьих "Шахтер" в чемпионате не проигрывает.

Кадровая ситуация

Как отметил на пресс-конференции тренер "Шахтера" Луиш Каштру, из-за травм и вспышки коронавируса в команде он потерял 13 футболистов. "На данный момент мы переживаем страшный сон. Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алана Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других…", – рассказал португальский специалист. Наставнику пришлось взять нападающих из дубля – Вьюнника и Гончарука.

Смотрите тренировку "Шахтера" в Испании

Каштру обещает выпустить сегодня немало молодых игроков. Но гораздо интереснее, кто займет место в воротах. Капитан "Шахтера" Андрей Пятов уже поборол коронавирус и буквально в понедельник вернулся к тренировкам с командой. Однако на предматчевую пресс-конференцию тренер взял Анатолия Трубина.

Из потерь "Реала" стоит прежде всего отметить травму его защитника и капитана Серхио Рамоса. Его "сливочным" будем очень не хватать не только в обороне, но и при розыгрыше стандартов. Кстати, для Рамоса это уже 17 сезон в Лиге чемпионов. Также все еще восстанавливается после травмы Эден Азар.

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Истрия личных встреч

Сегодня "Реал" и "Шахтер" сыграют между собой лишь в третий раз в истории. До этого команды встречались пять лет назад на групповом этапе Лиги чемпионов. В Испании дончане были разбиты 0:4, а вот во "Львове" устроили с мадридцами перестрелку, но уступили – 3:4 . Главной ударной силой того "Реала" был португалец Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета итальянского "Ювентуса". За "Шахтер" забивали Алекс Тейшейра и Дентиньо.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Шахтер" – очень конкурентоспособная команда, которая обладает хорошим резервом. У нас также есть те, кто не сможет участвовать в ближайшей встрече, и длинная скамейка запасных. Матч с "Кадисом" не получился, но завтра мы постараемся поменять эту динамику и понимаем, что хотим изменить. Я не знаю, что будет завтра, но уверяю, что мы будем биться до конца".

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Мы отдаем себе отчет в том, на что способен "Реал". Даже будь те 13 футболистов, о которых я сказал, с нами, они бы не сдвинули его с позиции фаворита. Но мы хотим достойно себя показать. Завтра в нашем составе будет много молодежи. С большой энергией и желанием они покажут силу команды. Мы всегда хотим доминировать, атаковать большими силами. Но играя против такой мощной команды, как "Реал", возможно, придется действовать по-другому".

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Смотрите прогноз на матч от футбольного комментатора

Что думают букмекеры

Безусловным фаворитом этой встречи букмекеры считают "Реал". Коэффициент на победу испанской команды – 1.20, на ничью в Мадриде – 7.00, а на выигрыш "Шахтера" – 13.00.

Смотрите, как "Шахтер" играл в прошлой Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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