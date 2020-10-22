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"Заря" разгромно уступила "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы

22 октября, 23:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Луганский клуб смог сопротивляться только первые полчаса

Луганская "Заря "разгромно проиграла английскому "Лестеру" стартовый матч группового этапа Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника в начале тайма достойно сопротивлялась и даже создала стопроцентный момент, чтобы открыть счет, но англичан спас Каспер Шмейхель. Мы вели онлайн "Лестер" – "Заря".

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Первый звоночек прозвучал на 22-й минуте, когда самый дорогой футболист "Лестера" Джеймс Мэддисон отправил мяч в сетку "Зари", но сделал это из положения вне игры. Однако спустя семь минут никаких вопросов к голу в исполнении Мэддисона у главного рефери матча француженки Стефани Фраппар не было.

Перед самым перерывом Харви Барнс удвоил преимущество хозяев поля, а после перерыва Келечи Ихеаначо довел счет до разгромного. К сожалению, мастерство и класс "Лестера" оказался не по зубам луганскому клубу.

Обзор матча "Лестер" – "Заря" 3:0

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Статистика. "Лестер" – "Заря" 3:0

  • 46% – 54% владение мячом
  • 17:7 удары в сторону ворот
  • 5:2 удары в створ ворот
  • 6:2 угловые
  • 1:2 желтые карточки
  • 443:541 всего передач
  • 373:439 точных передач
  • 62:51 атаки

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"Лестер" – "Заря" – 3:0
Голы: Мэддисон (29), Барнс (45), Ихеаначо (67)

"ЛЕСТЕР": Шмейхель, Фофана, Фукс, Эванс (Морган, 82), Кастань (Джастин, 82), Менди, Барнс, Прат, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон (Ундер, 65), Ихеаначо (Перес, 71).

"ЗАРЯ": Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов (Руфати, 76), Юрченко, Кочергин (Гринь, 85), Кабаев (Перович, 65), Назарина, Лунев (Гладкий, 65), Хомченовский (Цыганикс, 76), Цвек.

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Предупреждения: Тилеманс (12), Кабаев (26), Вернидуб (77).

Одним абзацем. Наша неделя в еврокубках

Завершилась первая еврокубковая неделя. Украину представляли три клуба, наш результат – победа и два поражения. Почему так случилось? "Динамо" и "Заря" не смогли ничего противопоставить мастерству своих соперников. Луганчане сопротивлялись в Англии против "Лестера" всего полчаса, а полностью сломал команду второй пропущенный гол – в раздевалку (результат – 0:3). Винить команду Виктора Скрипника язык не поворачивается – такой на сегодняшний день уровень бронзового призера украинской Премьер-лиги. Молодежь "Динамо" также дала бой "Ювентусу", приехавшему в Киев без Криштиану Роналду, однако допустила необязательны ошибки, приведшие к пропущенным мячам (0:2). Три очка заработал "Шахтер", хотя соперник был весьма грозный – "Реал" (3:2). Испанский клуб недооценил чемпиона Украины, но и сами "горняки" сыграли здорово. А герой матча Тете даже был включен УЕФА в символическую сборную первого тура.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига Европы видео голов Заря Луганск Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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