Одноклубник Зинченко схватил за шею девушку-арбитра, оставшись недовольным ее решением

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро схватил за шею девушку-ассистентку арбитра во время матча против "Арсенала" в чемпионате Англии. В одном из эпизодов аргентинец прессинговал соперника у боковой линии и требовал от лайнсменки аут в свою пользу. Однако девушка решила иначе, чем разозлила футболиста.
Отметим, что главный рефери никак не отреагировал на инцидент, однако Агуэро еще может понести наказание постфактум, если в футбольной ассоциации посчитают его поведение непозволительным.
Добавим, что "МанСити" выиграл этот поединок со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг на 23-й минуте встречи. Украинский полузащитник Александр Зинченко пока восстанавливается от травмы, поэтому участия в матче не принимал.
Для "Сити" это была только вторая победа в сезоне, они занимают девятое место и имеют матч в запасе. "Арсенал" занимает пятую строчку.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Арсенал":
Ранее мы писали, что "Интер" хочет бесплатно получить лучшего бомбардира в истории "Манчестер Сити". Летом у Агуэро истекает срок контракта с "Манчестер Сити", а новое соглашение пока не подписано.
Смотрите, как играет "Манчестер Сити":
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